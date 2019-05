Workshop: 420people / Please The Trees

Netradiční workshopy s choreografem Václavem Kunešem a zpěvákem kapely Please The Trees, Václavem Havelkou, se konají v pražském divadle La Fabrika. Jsou určeny pro všechny zájemce - tanečníky i netanečníky - zkrátka pro každého, kdo chce posunout své fyzické hranice i kreativitu a o kousek více poznat sám sebe.

Zcela jedinečné představení The Watcher mělo premiéru loni v září v La Fabrice v pražských Holešovicích a od té doby je téměř vždy beznadějně vyprodané. Taneční soubor 420PEOPLE se spojil s úspěšnou rockovou kapelou Please The Trees a vznikl tak živelný proud tance a hudby, dechberoucí taneční výkony a nezapomenutelný umělecký zážitek pohltí každého diváka. Úspěšná inscenace byla pro její tvůrce zároveň impulzem k nápadu uspořádat několik na sebe navazujících workshopů s choreografem Václavem Kunešem a zpěvákem kapely Please The Trees, Václavem Havelkou.

„S kapelou za zády se fyzické hranice a kreativita posouvají! Tak přijďte a poznejte zase o kousek víc sami sebe. Zaměříme se na propojení těla a mysli a může přijít opravdu kdokoli, kdo se nebojí překročit sám sebe,” říká Václav Kuneš, jeden ze zakladatelů souboru 420PEOPLE, celosvětově uznávaný choreograf a tanečník, kterého znají diváci také jako jednoho z porotců populárního televizního pořadu StarDance.