Cave In v Praze

Cave In se s novým albem představí v Café V lese. Album Final Transmission vychází 7. června na labelu Hydra Head. I při zběžném poslechu Final Transmission lze zaslechnout ozvěny předchozích období Cave In - od vesmírného rocku z roku 2000 přes zlomový opus Jupiter až po metalové melodie z White Silence.

S novou nahrávkou se Cave In vydají i na turné do Evropy, jehož zastávkou bude v červnu i vršovické Café V lese. Jako support vystoupí Five Seconds To Leave.