Navštivte výstavu uměleckých fotografií Prague Fear House

Spolupráce jedinečného konceptu hororového domu Prague Fear House a světově uznávaného fotografa Gorana Tacevski trvá již od otevření tohoto domu hrůzy v roce 2017. Nyní společně pořádají výstavu, která představí umělecké pojetí Prague Fear House v díle Gorana Tacevski. Od 14. do 25. května můžete navštívit část výstavy v Ateliéru FotoŠkoda ve Vodičkově ulici, druhou, odvážnější část si pak přijďte prohlédnout přímo do Prague Fear House naproti ateliéru.

Od 14. do 25. května máte skvělou příležitost zdarma navštívit netradiční výstavu v centru Prahy. Výstava vás vtáhne do domu hrůzy a mezi jeho strašidelné postavy, které v podání fotografa Gorana Tacevski vypadají jako živé. Provede vás historií Prague Fear House od jeho otevření do současnosti. Část výstavy na vás bude čekat v Ateliéru FotoŠkoda ve Vodičkově ulici. Pro druhou, strašidelnější část výstavy, budete muset navštívit samotný Prague Fear House, který se nachází naproti ateliéru. Díky plně vybavenému baru Prague Fear House si k ní budete moci nabídnout i kvalitní koktejl či si projít prostory tohoto opravdu strašidelného domu. Umělec mokedonsko, chorvatsko, řecko, italského původu, Goran Tacevski, nafotil opravdu netradiční fotografie v různých prostředích, které svým realistickým pojetím opravdu nahánějí hrůzu. Není to však příliš překvapující, Goranova tvorba byla zařazena mezi 200 nejlepších na světě podle uznávaného časopisu reklamních profesionálů Lürzer’s Archive.

Goran má za sebou výstavy v předních evropských městech a jeho klientela, pro kterou realizoval reklamní kampaně, čítá i takové značky jako Pepsi Cola, ČSOB, Absolut Vodka, Mercedes Benz či například Zanussi. Kromě toho Goran získal řadu světově uznávaných ocenění, jako například Stříbrného lva v Cannes, Euro BEST, Epica či Golden Drum. Za své reklamní kampaně má na kontě i řadu českých Louskáčků. Prague Fear House sídlí v samém centru Prahy na adrese Vodičkova 32. Více informací o Prague Fear House najdete na Facebooku Prague Fear House nebo na stránkách www.praguefearhouse.com.