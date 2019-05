Hilltop Hoods v Praze

V rámci světového turné k novému albu The Great Expanse, které vyšlo v únoru, přijede tříčlenná multiplatinová hiphopová parta Hilltop Hoods z Austrálie v říjnu do Prahy. The Great Expanse je album plné eklektické skupiny hostů včetně Eccy Vandal, Adrian Eagle, Ruel, Timberwolf a Nyssa, stejně jako blízkého přítele kapely a spojence kapucí, Illy. Deska je rozhodně tím, co naznačuje její název: život je širokoúhlý. Je tam hrdost. Je tam radost. Ale existují pochybnosti. A jsou tam i hluboké, občas temné odkazy.

Jako host s nimi přijede australská zpěvačka Mojo Juju.