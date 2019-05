Don Giovanni - Prague Summer Nights

Hudební festival mladých umělců Prague Summer Nights představí nové nastudování Mozartovy opery Figarova svatba v režii Patrick Diamond a pod taktovkou John Nardolillo. Účastníci festivalu jsou ze pět různých kontinentů z nejlepších hudebních konzervatoří a vysokých škol, jako Juilliard School, Manhattan School of Music, Indiana University, University of Southern California, Peabody Conservatory, Eastman School of Music, University of Kentucky, University of Michigan, New England Conservatory, New York University, Northwestern University, Royal College of Music a Royal Academy of Music London, Conservatorium of Sydney.

Opera Don Giovanni, Stavovské divadlo a dlouholetá tradice Mozarta patří mezi největší bohatství pražské hudební historie.

Stavovské divadlo je zcela jedinečné jakožto jediné zachovalé a stále funkční divadlo, kde se konala světová premiéra Mozartovy opery, jež skladatel sám dirigoval. Světová premiéra Dona Giovanniho proběhla 29. října 1787 a měla obrovský úspěch. Po premiéře v Praze se pak nová opera těšila globálnímu uznání a obdivu.

Opera je nastudovaná v italském originále s českými a anglickými titulky.

Délka představení: 3 hodiny 5 minut s jednou přestávkou.

Autor libreta: Lorenzo da Ponte

Režiséři: Patrick Diamond

Dirigent: John Nardolillo

Hudební nastudování: Prague Summer Nights fakulta

Scéna: Josef Svoboda

Kostýmy: Eva Farkašová-Zálešáková

Producent: Narodní divadlo

Producent – Classical Movements

Orchestr Prague Summer Nights

Sbor z hlasového programu Prague Summer Nights