Pražské jaro Bohemia Saxophone Quartet

PROGRAM

Michael Nyman: 24 Hours Sax Quartet

Peter Graham: Veni Creator Spiritus

Michael Nyman: Out of the Ruins (česká premiéra)

Jana Vöröšová: Atlas mraků (světová premiéra skladby na objednávku Pražského jara)

Michael Nyman: Miniatures

INTERPRETI

Bohemia Saxophone Quartet

Jana Bezpalcová - akordeon