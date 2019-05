Pražské jaro Kateřina Englichová & Ensemble 18+

PROGRAM

Georg Friedrich Händel: Messiah, předehra HWV 56

Georg Friedrich Händel: Koncert pro harfu a orchestr B dur op. 4/6 HWV 294

Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia in C Wq 182/3

Joseph Haydn: Koncert C dur Hob. XVIII:5

Claude Debussy: Dva tance pro harfu a smyčcový orchestr

Franz Aspelmayr: Sinfonia in f

Ondřej Kukal: Harfenianna. Concertino pro harfu a smyčce op. 55 (světová premiéra)

INTERPRETI

Ensemble 18+

Kateřina Englichová - harfa

Blanka Karnetová - umělecká vedoucí