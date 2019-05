Žižkovské mezidvorky

Symbolické datum 8. června trochu napovídá, že letos je to už osmý ročník festivalu, kdy se na dolním Žižkově otevřou dvorky, vnitrobloky a zahrádky a zaplní je pestrý program! Letos se zapojilo celkem 13 dvorků a jsme velice rádi, že se poprvé zapojilo i Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Gymnázium a hudební škola hlavního města Prahy nebo Locked in Prague a Clown and Bard. Samozřejmě se můžete těšit na bohatý program i na dvorcích, které se do festivalu zapojují pravidelně, jako jsou Galerie Prokopka, Bike Jesus, Punctum, Mon Ami, My Coffee Story, Přestupní stanice, Zastav se, Brix Bar & Hostel a Betlémská kaple.

Za zmínku stojí i celodenní dětský program s besedami pro rodiče v My Coffee Story spojený s grilováním nebo výroba zdobených čelenek pro holčičky a motýlků pro chlapce v Brix Bar & Hostel.