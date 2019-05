Festival KoresponDance 2019

V polovině července otevře zámek Žďár své brány mezinárodnímu festivalu současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu KoresponDance. První festivalový den ale vypukne už 25. června v Praze v krásných prostorách Invalidovny. Hlavní festivalový program bude probíhat od 12. do 14. července v areálu zámku Žďár nad Sázavou, ale pro nedočkavce chystáme ochutnávky daleko dřív. Festivalovou atmosféru můžete přijít nasát již 25. června do pražské Invalidovny, kde se uskuteční první festivalový den.

Na programu bude mimo jiné i velmi fyzické sólo jednoho z nejúžasnějších australských tanečních umělců současnosti Jamese Batchelora. Vstup na pražský program je navíc úplně zdarma. PROGRAM KoresponDance v pražské Invalidovně začne v 18:00: Agáta Jarošová: Sa Présence, atmosférická, do detailu propracovaná černobílá choreografie, která vás přenese do jiného světa, do světa ptačích bytostí. The Banquet, výjimečná mezikontinentální spolupráce, výjimečné propojení ghanské tradiční kultury a evropského baroka.

Hostina končí, hosté usínají na stolech i pod nimi, láska se probouzí… Ukázka z chystané světové premiéry, která proběhne 12. července ve Žďáru, James Batchelor and Collaborators: HYPERSPACE, sólo, které se zrodilo díky jedinečné zkušenosti z vědecké expedice na Antarktidu. Aerowaves Twenty19 zařadil HYPERSPACE mezi dvacet nejlepších tanečních představení v Evropě. Každé léto ožívají města hudebními a filmovými festivaly a sjíždí se na ně tisíce lidí, aby si společně užili neopakovatelnou atmosféru open air akcí. Taneční festivaly zůstávají v pozadí, ačkoli právě tanec bourá všechny jazykové a kulturní bariéry, a je univerzálním dorozumívacím nástrojem. www.korespondance.cz