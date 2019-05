Americký sen/Česká noční můra

Kdybych se narodil v USA, mohl bych studovat na jedné z nejprestižnějších světových škol.

Kdybych se narodil v Čechách, mohl bych studovat na vysoké škole, aniž bych se tím zadlužil na celý život.

Jedni pochází ze země, která čítá 327 milionů obyvatel, a druzí pochází ze země, jež jich má pouhých 10 milionů. Jedni matně tuší, že druhá země se nachází někde v Evropě, a druzí znají opačnou stranu světa z filmů a seriálů, které sledují odmalička. Jaký je ale ve skutečnosti americký sen? Může být i noční můrou? A co Čechy? Zdá se o nich vůbec někomu?

Společný projekt studentů činoherního divadla na pražské DAMU a studentů Georgetown University ve Washingtonu se zaměří na idealistické představy a předsudky, které vůči sobě navzájem mají mladí lidé pocházející z jedné z největších světových mocností a mládež z malé země s bohatou historií. Co si závidí, v čem by naopak vyrůstat nechtěli a co mají studenti obou zemí překvapivě společné? Odpovědi na tyto otázky hledá unikátní autorská inscenace, kterou Švandovo divadlo uvede exkluzivně pouze v jednom večeru.