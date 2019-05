Protest/Debt

Dvě jednoaktové hry, které od sebe dělí 33 let a spojují je postavy spisovatelů Vaňka a Staňka a absurdní humor.

Co se stane, když se potkají dva spisovatelé – jeden, který psát nesmí a druhý, který píše tak, jak nechce? A co když má ten první pro toho druhého překvapivý návrh? A co teprve, když se ti dva potkají po letech, kdy už se může psát svobodně, ale ono to moc nejde?

Brilantní dialog Václava Havla v konfrontaci s dramatickým pokusem debutujícího autora. Podepsat nebo nepodepsat? Jednat nebo jen mluvit? Selhaly elity nebo my? Protest? Rest!