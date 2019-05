Víte, jak vypadá současný tanec? Kdo ho reprezentuje a kam směřuje? Na závěrečně taneční show Fantasy DC se dozvíte nejenom to, ale i jak lze street dance posunout do roviny umění tak, jako to dělávala samotná Laterna Magika. Audio-vizuální zážitek na vás čeká s otevřenou náručí.

Taneční studio FANTASY DANCE COMPANY za více jak 20 let své existence získalo mnoho titulů a ocenění od mistrů Prahy, ČR až po účasti na mistrovství Evropy a světa v street dance formacích. Nenechte si tedy ujít výjimečnou taneční podívanou, v které se představí jak dospělé profesionální soutěžní týmy, tak děti z řad kurzů od 3 let. Taneční show je vrcholem a zakončením taneční sezóny 2018/19 Fantasy DC. Těšíme se na všechny fanoušky a diváky milující street dance ve všech jeho podobách. Lístky ke koupi online nebo na pokladně Divadla na Fidlovačce.