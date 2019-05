Orchestr Lords of the Sound

Vystoupení LORDS OF THE SOUND, to je něco víc než pouhý koncert, to je skutečná show! Projekt sdružuje talentované hudebníky, kteří hrají hudbu moderních autorů.

K tomuto “skromnému” názvu tvůrce inspirovala trilogie «The Lord of the Rings» («Pán prstenů»). Hudebníci říkají, že název týmu je zároveň odkazem na jejich repertoár a také svého druhu výzvou pro ně samotné. Hlavní zvláštností LORDS OF THE SOUND je to, že jejich vystoupení není jen hudba, ale kompletní plnohodnotné show, kde je každé číslo doprovázeno jedinečným vizuálním, světelným show a živými vokály.

Charakteristickým rysem LORDS OF THE SOUND se staly tematické koncerty. V pořadu „Oscar Music Awards“ zazní hudba z oscarových filmů, a toto vystoupení samo o sobě je provedeno ve stylu obřadu udělování slavné filmové ceny. Orchestr zahraje hudbu z takových filmů, jako například “Moulen Rouge”, “James Bond”, “Avatar”, “Hvězdné války”, “Gladiator”, “Matrix”, “Titanic”, “The Artist”, „Pátý element“, “Hra o trůny” a z mnohých dalších.