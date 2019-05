Bike camp v Holešovicích: příměstský tábor pro malé cyklisty

Všichni malí cyklisté a milovníci cykloturistiky v Praze se mohou opět těšit na příměstský tábor Bike camp. Ten se koná od 19. do 23. srpna 2019 v prostředí Královské obory Stromovka, pražského Výstaviště a jejich okolí. Na děti ve věku od 7 do 14 let čeká pět dní plných zábavy nejen na kole. Tábor pořádá nezisková organizace DĚLEJ CO TĚ BAVÍ ve spolupráci s Výstavištěm Praha a za finanční podpory MČ Praha 1 a MČ Praha 7.

Již potřetí je pro děti z Prahy připravený týdenní příměstský tábor, který mohou strávit v sedle svých kol a objevovat zajímavá místa a zákoutí v okolí pražského Výstaviště nebo vyzkoušet pumptrackovou dráhu. Mimo to je pro ně připraven i bohatý doprovodný táborový program. „Kromě výletů na kolech si děti vylepší techniku jízdy, zopakují si dopravní předpisy a naučí se, jak se o kolo starat. Chybět nebudou ani sportovní a tvůrčí hry a soutěže,“ informovala za organizátory Jiřina Faloutová. Malí táborníci se mohou těšit i na jízdu přívozem, koupání a setkání s bikery. Celý táborový program bude samozřejmě probíhat pod dohledem zkušených instruktorů. V rámci kampaně „Za slušnosti“ bude také kladen důraz na slušné chování ve veřejném prostoru ve městě.

Program Bike campu začíná vždy v 8 hodin a trvá do 17 hodin, je určený pro začátečníky i zkušenější cyklisty. Nutností je však mít vlastní kolo a přilbu. Cena za pětidenní tábor včetně jídla, pití a vstupenek je 3000 Kč za jedno dítě. „Děti s trvalým bydlištěm v MČ Praha 1 a v MČ Praha 7 zaplatí jen 2000 Kč,“ doplnila Faloutová. Partnery Bike campu jsou Výstaviště Praha, a.s., Decathlon, MČ Praha 1 a MČ Praha 7, BESIP a Městská policie Praha.