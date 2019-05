Jak svobodná jsou média v současnosti? - Promítání a diskuse

V rámci květnového Filmového klubu Amerického centra si připomeneme Mezinárodní den svobody tisku a budeme se budeme věnovat svobodě sdělovacích prostředků v současném světě. Nejprve se společně podíváme na snímek The Post (2017, 116 minut), který se věnuje tlaku na list The Washington Post, aby nezveřejňoval interní dokumenty o válce ve Vietnamu. Následně budeme s českými novináři diskutovat o svobodě médií v České republice i ve světě. Jak čelí novináři tlakům ze strany politiků nebo majitelů médií? Jakou roli hraje autocenzura? Může být novinář v dnešní době nezávislý? Přidejte se do diskuse.