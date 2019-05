K příležitosti Dne matek si Pino Killotů připravilo jednu specialitu na téma mateřské lásky - film s všeříkajícím názvem Flesh eating mothers. Je tedy jasné kam se náš pořad bloudící po hranicích vkusu a uměleckých ambicí vydal tentokrát...

Flesh Eating Mothers

Velká Británie Flesh Eating Mothers

Horor / Komedie

USA, 1988, 89 min

Režie: James Aviles Martin



Na CSFD (které udává pěkné hodnocení 47 %) se můžete dočíst: Ospalé predmestie typického amerického mestečka si žije svojou bezstarostnou rutinou. Mamičky vyprevadia svoje detičky do škôl, mužov do práce a pustia sa do domácich prác. Avšak teraz je tomu koniec; tie milé sladké bytosti starajúce sa o svoje rodiny sa pod vplyvom nejakého tajomného vírusu transformovali do krvilačných beštii bažiacich po ľudskom mäse. A to nemusia hľadať príliš ďaleko, nejaké zásoby sú priamo doma v podobe ich najbližších, iné, väčšie sa nachádzajú niekoľko metrov od ich domu. Stačí isť k susedovcom a o jedlo je postarané. Miestni tínedžeri tak musia vyriešiť takmer neriešiteľný problém, ako sa nestať súčasťou jedálnička svojej matere, a zároveň, ako ich vyliečiť, aby o ne neprišli.