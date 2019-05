Boží moudrost - Boží příroda

Jménem Rosekruciánského Nadačního Fondu Vás srdečně zveme na výstavu s názvem Božská moudrost – Boží příroda. Rosekruciánské manifesty, Evropa a české země v 17. století. Výstava uspořádaná ke čtyřstému výročí vydání rosekruciánských manifestů zblízka zkoumá mnohá historická vyobrazení spojená s rosekruciánským hnutím a zaměřuje se na vliv rosekruciánských manifestů v českých zemích.

Tato mezinárodní výstava je organizována Komeniologickým ústavem Akademie věd České republiky, Galerií Akademie věd České republiky a Embassy of the Free Mind. Výstava bude zahájena vernisáží 13. května 2019 od 17 do 18 hodin a obohacena o další doprovodný program. 14. května proběhne od 9 do 17 hod odborný workshop na téma výstavy, dále můžete navštívit komentované prohlídky výstavy, nebo promítání doprovodných filmů.

KDY: 14. května – 29. června 2019, PO – SO od 10 do 18 hodin KDE: Národní 3, Praha, Česká republika

VSTUP: volný

JAZYK: český / anglický