Dětský sportovní den - Praha Letňany

V pořadí již 4. ročník akce Dětský sportovní den Tupolevova připravila MČ Praha 18 ve spolupráci se společností Perfect Concept na sobotu 11. května od 10 hodin. .

Kdy:

11.5.2019 10:00 - 11.5.2019 17:00

Kde:

Areál Základní školy Tupolevova, Dobratická 625

Pořadatel akce:

Městská část Praha 18

V areálu zmíněné školy čeká na děti od 3 do 18 let řada více či méně tradičních sportovních disciplín - například slalom na chůdách, sklackline, střelba na florbalovou branku, truggy slalom, skok do dálky... Ale také nafukovací skluzavka a skákací hrad nebo kouzelná minidiskotéka.

Připraveny jsou i sladké odměny.