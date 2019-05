Prosecké jaro-bezpečná jízda

Prosecké jaro letos provoní benzínem Bikers Prague. Prosecké jaro, tradiční akce Městské části Praha 9, má každý rok jiné téma. Letošní s názvem Prosecké jaro s vůní benzínu se nese ve znamení motorkářů. Uskuteční se v sobotu 11. května od 10 do 21 hodin na louce u stanice metra C Střížkov.

„Přípravy jsou v plném proudu a opět musíme poděkovat generálnímu partnerovi projektu České spořitelně, a.s., za finanční podporu, díky které jsme připravili bohatý program,“ říká Adam Vážanský, místostarosta MČ Praha 9.

Motorkáři z Bikers Prague je parta lidí, co mají rádi motorky a všechno, co s nimi souvisí. Milují svobodu s nimi spojenou. Jak říkají: „Jsme v pohodě, a to samé očekáváme od lidí, přátel a kolegů, kteří se k nám chtějí přidat. Přijďte k nám na Bikers Prague a ochutnejte svobodu a štěstí spojené s motorkářským světem.“

Ale není to jen „vítr ve vlasech“, co členy Bikers Prague spojuje. Také podporují REHAFIT – Rehabilitační centrum pro tělesně postižené a Dětské centrum Paprsek. Za dobrovolnickou práci pro DC Paprsek převzali ocenění Křesadlo 2016 (cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci) a letos už popáté byli nominováni na Cenu Ď (česká výroční cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzděláváni a morálních hodnot v ČR). S dětmi z centra Paprsek se můžete potkat i při Proseckém jaru.

„Motorkářská mše“. Součástí Proseckého jara 11. května bude také „motorkářská mše“, resp. obřad žehnání motorkářům, který vykoná Dr. Vojtěch Eliáš, metropolitní kanovník. V minulých devíti letech žehnal a motorkářům přál šťastné návraty farář ThDr. Stanislav Prokop z proseckého kostela sv. Václava.

Letošní desátá „mše“ určená milovníkům jedné stopy se uskutečni v 11.30 hodin na louce u stanice metra Střížkov. Po obřadu bude následovat spanilá jízda motorek.

Připraven je bohatý program, který moderuje Martin Hrdinka

Program Proseckého jara je připraven od 10 hodin. Zahraje Cimbálová muzika Alexandra Vrábela, Jiří Schelinger a Memory Band, Souboj S Pamětí, The Apples - Girls Rock!, vystoupí taneční skupina Stream of Dance, Fashion show plavky - Fashion Island i ohňovou show.

Dále se odpoledne můžete těšit od 14 hodin na soutěže pro děti, skákací hrad, fotokoutek, dopravní hřiště MP Praha s ukázkou služební techniky, můžete si napsat dopravní testy, firma Auto-moto Riegger předvede motorky, svojí sílu si můžete změřit na siloměru. Srdečně vás zveme.