Lindsey Stirling v Praze

Lindsey Stirling je natolik odvážná, že vždy přemýšlí ve velkém a neustále se kreativně vyvíjí. Od roku 2012, kdy vydala své eponymní debutové album, se elektronická vizionářka, tanečnice a houslistka stala jednou z komerčně nejúspěšnějších hudebnic posledních let. Její vize elektronické taneční hudby vedená houslemi se stala Lindseyiným poznávacím znamením, díky kterému válcuje elektronické i klasické hudební žebříčky. Koncem minulého roku potěšila fanoušky reedicí vánočního alba „Warmer in the Winter“, na kterém se nachází originální i převzaté písně.