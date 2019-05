Cestovatelské kino: Peru

Staré tradice, divoká krajina, fascinující historie, Děti Slunce, pradávné civilizace, výborná kuchyně, vliv rozmanitých domorodých kultur. To tvoří neodolatelnou esenci Peru – země, jejíž barvy a chutě ožijí ve vyprávění cestovatelky Katky Liškovej. Těšit se můžete na bezprecedentní množství památek a archeologických komplexů, přírodní zázraky od hustých pralesů, přes pobřežní pláže až po náhorní plošiny a na optimistické domácí. Zahalte se s námi do pestrých barev této pozoruhodné země.

Katka Lišková vystudovala vysokou školu ve Španělsku. K cestování se dostala s pracovní nabídkou v Indii. Po roku se odtamtud její cesty rozběhly po světě. Téměř deset let strávila mezi Kubou a Mexikem a dalšími latinskoamerickými zeměmi. Kromě toho cestuje do dalších zemí, nejvíce do Japonska, na Madagaskar, do Singapuru, Thajska či JAR.