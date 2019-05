Jak se rekvlaifikovat do IT?

Česká republika má rekordně nízkou míru nezaměstnanosti. V IT u nás dokonce chybí až 20 000 lidí, přitom je to jeden z nejlépe placených oborů. Co přinese budoucnost?

Jaké obory technologie vystrnadí a jaké znalosti se Vám vyplatí naučit už teď, abyste vždy měli všude dveře otevřené? Přijďte se dozvědět více o možnostech přeškolit se do IT oboru a kurzu Junior programátora. Čtyřměsíční bootcamp od Green Fox Academy Vám může změnit život. Událost je ZDARMA, ovšem je potřeba se předem registrovat. Celá akce bude probíhat primárně v anglickém jazyce. Budou ovšem přítomni i čeští členové týmu, kteří Vám rádi zodpoví vaše dotazy v češtině.