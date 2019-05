The Regrettes v Praze

The Regrettes zahrají 24. listopadu 2019 v Café V lese. Americká čtveřice muzikantů se letos v Praze představila jako support Twenty One Pilots. Hudba amerických The Regrettes by se dala jednoduše popsat jako dokonale nedokonalá. Ostrý mix hrdě drzého punku s neohroženými postoji, které odkoukali od svých ženských hudebních vzorů jako Courtney Barnett nebo Karen O, v sobě skrývá i inspiraci padesátkovým a šedesátkovým popem.