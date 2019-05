Nejkrásnější věk / Diplomanti AVU 2019

57 malířů, sochařů, kreslířů, grafiků, novomediálních a intermediálních umělců, architektů a restaurátorů představí výsledky svého šestiletého studia na AVU. Výstava diplomantů Akademie výtvarných umění v Praze proběhne od 21. do 30. června 2019 v hlavní budově AVU a v Moderní galerii AVU.

Název Nejkrásnější věk (The Most Beautiful Age) získala v návaznosti na stejnojmenný film Jaroslava Papouška z roku 1968, který se odehrává mezi tehdejšími studenty, profesory a modely sochařského ateliéru na AVU. Letos, v roce 220. výročí založení Akademie samotné, je diplomantská výstava příležitostí reflektovat její současný stav v kontrastu s minulostí i výhledem do budoucna. Studenti by se měli zaměřit na to, co je čeká jak v praktické, tak životní rovině poté, co opustí školu. Vernisáž výstavy proběhne 20. června od 17 hodin. Vstup na výstavu je po celou dobu konání volný.

Výstava diplomantů je okamžikem jejich proměny v profesionály a poslední příležitostí stát se součástí toho, co dělá AVU jedinečnou a spoluvytvářet tradici školy.

Podle kurátorů by diplomantská výstava AVU za pět let měla být mezinárodního charakteru, jelikož počet studentů z celého světa, kteří se rozhodli studovat na AVU, stále roste. Chtějí tak mimo jiné nabídnout více příležitostí vystavujícím studentům, aby se účastnili plánování výstavy. Podle Tomáše Džadoně a Johna Hilla je jejich cílem, aby za pět let nebyl při podobné výstavě potřeba žádný kurátor.