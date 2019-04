Chromatics v Praze

Nenechte si ujít aktuální tour, v rámci které se svými přáteli ze společného labelu „Italians Do It Better“ přijede po šesti letech do Prahy americká synthpopovoá partička CHROMATICS. Skupina zavzpomíná na své nejoblíbenější skladby z desek „Night Drive“, „Kill For Love“ a plánované „Dear Tommy“. Koncert bude doprovázet projekce filmů Johnnyho Jewela.

Hosté: DESIRE, In Mirrors, Pink Gloves