Chromatics v Praze

Naposledy jsme americkou synthpopovou partičku CHROMATICS v čele s tvůrčím duem Johnnym Jewelem a Ruth Radelet mohli vidět na pódiu společně s herečkou Julee Cruise v jednom dílu nové série Twin Peaks. Kromě vystupování v seriálu Davida Lynche měli Chromatics pětiletou koncertní pauzu. Tu prolomili letos aktuální tour, v rámci které se svými přáteli ze společného labelu „Italians Do It Better“ přijedou po šesti letech do Prahy. Skupina zavzpomíná na své nejoblíbenější skladby z desek „Night Drive“, „Kill For Love“ a plánované „Dear Tommy“.

Koncert bude doprovázet projekce filmů Johnnyho Jewela.

Hosté: DESIRE, In Mirrors, Pink Gloves

Vstupenky (550 Kč + 20 Kč na charitativní účely) od 3. května.