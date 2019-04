Northlane / Silent Planet / Void of Vision v Praze

Metalcore (např. spolu s djentem) jako jeden z mladších žánrů poměrně záhy ukázal své limity. To se trendům stává, zkomírají. Co však interpretům plánujícím setrvat v jeho proudu zbývá? Buď se spolehnout na svou tvůrčí kreativitu, nebo začít experimentovat. V Sydney roku 2009 založený kvintet má před vydáním páté desky „Alien“ a v pozici jedné z nejnadějnějších mladých metalcore kapel stále drží prapor hrdě nad hlavou. Již v srpnu nám „Alien“ napoví, kam se družina ze Sydney vydá. Jisté je, že jejich koncert s progresivně laděným doprovodem kapel SILENT PLANET a VOID OF VISION bude stát za to.