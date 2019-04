Kneebody (USA)

Progresivní americká skupina Kneebody se postará v rámci 14. ročníku mezinárodního festivalu Americké jaro o nespoutaný zážitek. Kneebody byli v roce 2009 nominováni na cenu Grammy za album Twelve songs by Charles Ives.

V hudbě této skupiny se spojuje explozivní rocková energie s propracovanými kompozicemi a odvážnými improvizacemi, jež vytvářejí jejich osobitý styl. Jejich hudba představuje expresivní mix post-bopu, indie-rocku a hip-hopu a oslovuje posluchače po celém světě. Skupina realizovala své debutové album na labelu Green Leaf Music Dave Douglase v r. 2005 a poté následovala alba Low Electrical Worker, You Can Have Your Moment a další. Kneebody, to je klávesista Adam Benjamin, trumpetista Shane Endsley, saxofonista Ben Wendel a bubeník a basista v jedné osobě Nate Wood. Kapela nemá lídra, lépe řečeno, každý její člen je lídrem.