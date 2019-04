Děti v CAMPu: Objevujeme město vol. 8

CAMP, Centrum architektury a městského plánování, pořádá každý měsíc vycházky za architekturou pro děti a dospívající s názvem Objevujeme město. V rámci osmé vycházky, která se koná 9. května 2019 od 15 hodin, se děti s architektem Petrem Burešem vydají na Výstaviště Praha. Podívají se do Průmyslového paláce, Lapidária, na Maroldovo panoráma či divadlo Spirála a dozví se vše o vynálezci Františku Křižíkovi.

Děti je možné na vycházku zdarma přihlásit na e-mailu edu@ipr.praha.eu. Akce Objevujeme město je určena všem dětem a dospívajícím ve věku od 8 do 18 let. Za doprovodu odborníků už děti navštívily pražské metro, Žižkovský televizní vysílač, 420 let starou a 1102 metrů dlouhou Rudolfovu štolu ve Stromovce, překladiště námořních kontejnerů v Praze-Uhříněvsi, Strahovský stadion, Podolskou vodárnu a Sběrný dvůr Pražských služeb. V květnu zamíří na holešovické výstaviště, které vzniklo již v roce 1891 ku příležitosti Jubilejní zemské výstavy, kterou tehdy navštívilo 2,5 milionu lidí. Děti areálem provede architekt Petr Bureš, se kterým se budou bavit o tom, co všechno by se v něm v budoucnu mohlo odehrávat.

Navštíví secesní Průmyslový palác, který je dominantou celého výstaviště, a Lapidárium, které je stálou expozicí Národního muzea. Podívají se i na Maroldovo panoráma či divadlo Spirála. Na terasách Křižíkových pavilónů se děti dozví vše o vynálezci Františku Křižíkovi. Děti je možné na vycházku přihlásit na e-mailu edu@ipr.praha.eu. Výlet začíná ve čtvrtek 9. května v 15 hodin v CAMPu (Vyšehradská 51, Praha 2) a předpokládaný návrat zpět na místo je v 18 hodin. Maximální počet dětí je 15 a s sebou musí mít průkazku na MHD a podepsaný souhlas rodičů.