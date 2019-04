Deafheaven & Touché Amoré v Praze

Metalové kapely Deafheaven a Touché Amoré dorazí do Prahy společně! Obě americké hardcorové kapely se domluvily na společném turné, se kterým 21. září zamíří také do pražského MeetFactory. V loňském roce vyšlo netrpělivě očekávané čtvrté album kapely Deafheaven s názvem Ordinary Corrupt Human Love, zatímco Touché Amoré v listopadu oslavili své desetileté působení na scéně živákem 10 years / 1000 shows - Live at The Regent Theatre. Jako special guest se představí Portrayal Of Guilt.