Večer pro zamilované v Planetáriu Praha

Hrdliččin zve ku lásce hlas a my vás zveme do planetária i na hvězdárnu. Kromě boha Dia, jehož milenky se na oblohu snad ani nevejdou, nás tentokrát čeká příběh Mléčné dráhy a Hérakla – toto souhvězdí v květnu svítí vysoko nad hlavami milenců. I takový silák a bijec se uměl zamilovat. Svou největší lásku Déianeiru si však musel vybojovat. Co se stalo potom, o tom hvězdy mlčí. Nic nám ale nebrání si o Héraklově milostném dobrodružství pod májovou oblohou vyprávět. Netradiční, speciálně májovou, oblohou vás živě provede Jan Veselý.

Večer v planetáriu vyvrcholí baletním představením:

Dancing under the stars



choreografie:

Gianvito Attimonelli (Itálie)

Federico Ievoli (asistent, Itálie)

tanec:

Monika Hejduková (Česká republika)

Leila Labiodová (Česká republika)

Jesus Antonio Sanchez Martin (Španělsko)

Federico Ievoli (Itálie)

světla a projekce:

Martin Fuchs

hudba:

OldRich @ CUni



A protože láska je láska, večer nemůže vyvrcholit jinde než na Petříně, kde vás přivítá v pase zlomený poéta a hlavně astronomové Štefánikovy hvězdárny. Se vstupenkou z planetária je návštěva hvězdárny a pozorování oblohy (při příznivém počasí) zdarma.

Všichni na Petřín!