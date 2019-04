V.A.R. - Oslava 30 let existence!

Thrash metalová legenda V.A.R. z Liberce slaví v roce 2019 neuvěřitelných 30 let existence! Tak to s nima přijďte oslavit! 11.5. v Praze, klubu Underdogs od 19:00. Bude to jízda!

Gratulanti:

Tyranizer (thrash metal - Žatec)

Spreading Dread (thrash/death metal - Praha)

CBF - COLDBLOODED FISH (thrash metal - Praha)

IN THE ABYSS (doom/death metal - Sedlčany)

Kapela V.A.R byla založena v roce 1989, a to v sestavě, ve které hrají dodnes! Basu drtí Jiří "Vyczka" Vyčítal, o kytarové riffy a sóla se starají Jan "Snegh" Brtko (autor hudby) a Martin "Shoopy" Šmejc. Za mikrofonem stojí Pavel "Berun" Berger a do bicích bouchá Jan "Jeny" Janota. Kapela se poprvé zařízla do uší posluchačů demáčema "Není se kam skrýt" (1989) a "Brutální Chaos" (1990). První dlouhohrající deska vznikla v roce 1992 pod názvem "Personal Destruction" Song "Prdel Evropy" se tenkrát umístil na 15. místě v ofic. TV hitparádě.

Po konci spolupráce se společností Monitor, kapela dál pokračuje v tvrdé práci a právem se zařazuje mezi mohykány českého Thrash Metalu. Za hudbu je zodpovědný Šnegh a texty píše Berun. Texty jsou v češtině a pojednávají o alkoholu, sexu a společenských problémech.