New Order v Praze

New Order, britská post-punková formace, která vznikla na základech původních Joy Division poté, co její frontman Ian Curtis spáchal sebevraždu, zahájí své podzimní turné v Praze. Jedna z nejuznávanějších a nejvlivnějších kapel osmdesátých let NEW ORDER vystoupí 3. října 2019 ve velkém sále Lucerny. V České republice zahrají vůbec poprvé a odstartují zde jejich podzimní turné, které skončí 17. října v Amsterdamu.