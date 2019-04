Filmový příměstský tábor v Citadele

FELLINI, NYKVIST A TAK...

Filmový příměstský tábor ve Studiu Citadela, v historickém centru Prahy ...plný výletů, zábavy a "režírování"! Pro děti od 7 do 13 let.

Film je fenoménem celého posledního století. V týdnu plném natáčení, kreativních her a objevování se vaše dítka dále dozví zajímavosti z historie kinematografie, co to je filmový žánr, co záběr, sekvence, obraz, námět nebo scénář. (Zvládnout základní techniku filmování prospěje jistě i fanouškům dnešní videománie na sociálních sítích.

Děti si ale především naživo vyzkouší, jaké je to být režisér, kameraman, zvukař, střihač anebo herec :-)

Během celého týdne se budou prakticky učit pracovat s kamerou, se zvukem, se střihovými programy tak, aby na konci tábora mohli rodičům a kamarádům předvést VLASTNÍ FILM!

lektor: Marek Dušák (54)

dokumentarista, scénárista a režisér

Cena: 3.600 Kč (V ceně je 2x svačina a oběd, celodenní pitný režim, a dále výroba snímků, závěrečná premiéra-filmová afterparty s rodiči a kamarády)

Více informací vč. pokynů k platbě najdete na www.studiocitadela.cz (záložka TÁBORY).

Přihlášky a vaše dotazy prosíme zasílejte na email kodetova@studiocitadela.cz