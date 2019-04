Nikdy neodvracej zrak

Strhující drama o osvobozující síle umění a lidské tvořivosti. Příběh jeho hrdinů je inspirován skutečnými událostmi i osobami a překlenuje tři éry německé historie, během nichž malíř Kurt Bartnert prožil své dětství v nacistickém Německu, dospíval v komunistickém Východním Německu a svůj umělecký vývoj završil v Západním Německu.

Kurt (Tom Schilling) se poprvé s moderním uměním seznámil jako dítě na výstavě „zvrhlého umění“ pořádané nacisty. Po válce pak prokáže svůj talent a studuje výtvarnou akademii ve východoněmeckých Drážďanech. Zde potkává Ellie (Paula Beer) a je přesvědčen, že našel lásku svého života. Její otec, prominentní lékař Carl Seeband (Sebastian Koch), s jejich vztahem však zásadně nesouhlasí a snaží se jej jakýmikoliv prostředky zničit. To, co nikdo z nich zatím netuší, je skutečnost, že jejich životy jsou již dávno propojeny hrozným zločinem, do kterého byl Seeband za války zapleten. Kurtovi a Ellie se nakonec podaří odejít do západoněmeckého Düsseldorfu. Kurt pokračuje ve studiu a hledá ve svobodném světě svůj nový, moderní výtvarný styl. Životní prožitky a traumata se Kurtovi nakonec stávají inspirací, díky níž začíná tvořit osobité obrazy, které odrážejí nejen jeho vlastní osud, ale i pocity celé poválečné generace.

Režisér a scenárista Florian Henckel von Donnersmarck (držitel Oscara za Životy těch druhých) natočil svůj třetí celovečerní film pod vlivem svého zájmu o výtvarné umění a po inspirativním setkání s dílem německého malíře Gerharda Richtera, jehož život a dílo mu slouží jako jeden z inspiračních zdrojů, který popisuje slovy: „Nemohl jsem na obrazy Gerharda Richtera zapomenout týdny a měsíce poté, co jsem je viděl. Byly jako nezapomenutelné melodie, které neustále tančí ve vaší hlavě. Podobně jako ušní červi. Ale v tomto případě to byli červi oční. S tím rozdílem, že mi nebyli protivní, ale stali se pro mne neustálým zdrojem inspirace.“

Film získal dvě nominace na Oscary a byl oceněn na festivalu v Benátkách.

Režie: Florian Henckel von Donnersmarck. Drama. Německo, Itálie, 2018, 188 minut. CZ titulky. Nepřístupné do 15 let