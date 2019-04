sobotu 20. dubna se uskuteční Den otevřených dveří Pražských služeb. Stejně jako v loňském roce se akce bude konat v areálu v ulici Pod Šancemi 444/1 v Praze 9. Návštěvníci si budou moci prohlédnout třídící linku nebo sběrný dvůr. Vystavena bude nejmodernější technika a připraven bude také bohatý doprovodný program, jehož zlatým hřeben bude vystoupení Michala Hrůzy. Celým dnem vás provede moderátor Jakub Prachař.

ZÁBAVA PRO MALÉ I VELKÉ Pro nejmenší budou připraveny skákací hrady, skluzavky, trampolíny, malování na obličej, tvarování balónků, dětská autoškola, mini ZOO a další atrakce. Pro větší děti a dospělé bude tradičně přichystán offroadový polygon, kde budou moct vyzkoušet jízdu na dvoukolkách Segway nebo elektrických vozítkách. Dále jen naplánována exhibice na U-rampě, freestyle exhibice na kole Martina Šimůnka. Návštěvníci se mohou těšit na ukázku nejmodernější techniky, kterou Pražské služby využívají ke svozu odpadu nebo úklidu a údržbě komunikací.

HUDEBNÍ PROGRAM: Na pódiu se jako první představí kapela Sabrage (10.35 a 11.35), dále pak zazpívá a zahraje kapela Joybox (cca 12.30 a 14.00). O velkolepé finále se postará Michal Hrůza a jeho kapela Hrůzy (cca 15.15). EXKURZE: Sběrný dvůr: od 10.30 do 15.45 (vstup neomezen) Třídící linka papíru: od cca 10.30 do cca 15.30 (po 30min. intervalech, max. 25 osob, registrace na místě u hostesek, děti do 12 let se prohlídky mohou účastnit pouze za doprovodu dospělé osoby)

ZEVO Malešice: z důvodu generální rekonstrukce se exkurze NEKONAJÍ! Děkujeme za pochopení. DALŠÍ INFORMACE: Budeme losovat výherce hodnotných cen. Zájemci si mohou zakoupit občerstvení. Parkování v okolí areálu je omezeno, doporučujeme využít MHD, konkrétně autobusové linky 109, 177, 182, 183 a 195. Oficiální start akce je v 10.30 hodin. Vstup je zdarma!