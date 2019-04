Partner v Praze

We're funny, but we're not a joke – to je heslo dvou nejlepších kamarádek – Josée Carotn a Lucy Niles, které se potkaly v městě Sackville na kanadském východním pobřeží a okolo roku 2014 založily kapelu Partner.

Ovlivněny kapelami jako Tegan and Sara, Ween nebo třeba Aerosmith, Partner jsou variací na vše, co jste si mysleli, že je v rocku možné. Svoji debutovou desku vydaly v roce 2017 a dostalo se na best of listy několika médií.

Vstupenky v prodeji od 18. dubna 2019 od 10 hodin.