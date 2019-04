De Staat v Praze

De Staat předskakovali The Rolling Stones v Amsterdamu a doprovázeli po Evropě Muse v roce 2016 na jejich Drones turné. V současnosti mají na svém kontě čtyři alba, páté připravují a chystají se na další turné, při kterém se objeví také v Česku – 31. října v Praze ve Futurum Music Baru.

“Vím, že naše muzika je jakoby odevšad,” směje se Torre Florim, zpěvák, textař a doprovodný kytarista De Staat. “Ani nechcete slyšet, kolikrát nám už lidi z gramofirmy říkali – Vy jste nezařaditelní! Je mi líto, ale jinak to neumíme, a podle mě je přesně tohle potřeba...”



De Staat jsou rocková kapela, která posluchačům otvírá dveře celé řady žánrů, které v jejich podání působí doslova opojně.



Skupinu založil Torre v holandském Nijmegenu v roce 2006, nejdříve jako svůj sólový projekt. V roce 2009 vydali De Staat (Stát) svůj debut Wait For Evolution. Torreho doplnili kytarista Vedran Mircetic, basák Jop van Summeren, multiinstrumentalista Rocco Hueting a bubeník Tim van Delft.



Od té doby De Staat dosáhli mnoha úspěchů, vydali další alba – v roce 2011 Machinery, o dva roky později I_Con a v roce 2016 O. De Staat jsou hudebními chameleony, kteří říkají, že je ovlivnili tak rozdílní umělci, jako jsou Talking Heads, Rihanna, Nine Inch Nails, Radiohead, Michael Jackson, Run-DMC nebo Soulwax.