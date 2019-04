Venkovní zážitková hra Rytíři krále Artuše

Zábavná stopovací hra pro celou rodinu. Rytíři kulatého stolu se vydávají hledat svatý grál. Jen jeden z nich ho nalezne. Pospěšte s nimi na tuto napínavou a dobrodružnou cestu. Hra se odehrává v Klánovickém lese kolem místa zvaného Zázrak. Délka dvě až dvě a půl hodiny. Cesta vhodná i pro kočárek. Na konci podle šifry hledáte poklad.

Potřebujete pouze plán hry, který získáte na webu pořadatele. Náročnost cesty je pro děti od tří let. Vyrazit můžete kdykoli sami s plánem hry. Plán hry ve formátu PDF můžete mít v tabletu, telefonu nebo si ho vytisknout.

Start hry: Vlakem z Masarykova nádraží směrem na Český Brod do zastávky Klánovice. Sto metrů od nádraží začíná trasa hry.

Začátek hry: Pokud jste přijeli vlakem od Prahy, podejděte podchodem na druhou stranu nádraží a tam se vydejte doleva ulicí U trativodu směrem ku Praze. Zanedlouho dojdete k okraji lesa. Zabočte vpravo do Blešnovské ulice a jděte až k odbočce do lesa. Je to asi 200 metrů. Pokračujte po modré značce cestou až k altánu a přečtěte si začátek příběhu o rytířích krále Artuše.