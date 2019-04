Evropské dialogy Václava Havla: EU mezi včerejškem a zítřkem

V roce 15. výročí vstupu do EU a pouhé čtyři dny před důležitými volbami do Evropského parlamentu se chceme společně zamyslet nad bilancí České republiky v Evropské unii i Evropské unie v České republice i ve střední Evropě a zároveň se zahledět do budoucnosti zejména očima mladých lidí, jejichž životy bude EU ovlivňovat.