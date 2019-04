Spiral Stairs v Praze

Spiral Stairs je projekt Scotta Kannberga, zakladatele světově proslulé kapely Pavement.

Album Spiral Stairs nazvané The Real Feel vyšlo v roce 2009, v roce, kdy Pavement oznámili velké a úspěšné turné, které se protáhlo až do roku 2010. Pak Scott odjel se ženou do Austrálie, narodilo se jim dítě a Scott se věnoval jen a jen své zahradě.



Jenže krátce poté se začal v Austrálii nudit a přesídlil do Los Angeles. Tam začal s kytarou skládat nové písničky. Tak vzniklo druhé album Spiral Stairs pjmenované Doris And The Daggers, nejosobnější a nejemocionálnější kolekce písniček, které Scott kdy složil.



Nyní přichází se svojí třetí řadovou deskou We Wanna Be Hyp-No-Tized se kterou se po dvou letech opět zastaví ve vršovickém Café V lese a naváže tak na svůj předchozí úspěšný koncert.