Pires + Grygorian - Praha

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Sonáta pro čtyři ruce C dur KV 19d

Sonáta B dur KV 333

Kus pro mechanické hodiny KV 594

Fuga pro čtyři ruce g moll KV 401 (375e)

Sonáta D dur KV 576

Sonáta pro čtyři ruce C dur KV 521

Maria-João PIRES & Lilit GRIGORYAN | klavír

Legendární klavíristka Maria-João Pires už příliš nekoncertuje, přece jen má za sebou šedesát let na cestách za dychtivými posluchači. Spíše se věnuje svým charitativním programům na podporu dětí a mladých umělců. Do Prahy se ale zlákat nechala, neboť Praha je Mozartova. Stejně jako tato drobná Portugalka. Vždyť například za nahrávku kompletních Mozartových klavírních sonát získala v roce 1990 cenu Grand Prix du Disque. Do Rudolfina přijíždí s pozoruhodným programem a nepřijíždí sama. K provedení Mozartových čtyřručních sonát přizvala svou svěřenkyni, vynikající arménskou klavíristku Lilit Grigoryan, přičemž obě se představí i v sonátách sólových.

Záštitu nad koncertem převzala J. E. Manuela Franco, velvyslankyně Portugalska v České republice.

konec koncertu ve 21.30 hod.

koncert s přestávkou