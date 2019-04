Den Země - Praha Strašnice

Zveme všechny rodiče a děti na akci Den Země, která se koná na hřišti Domu UM ve Strašnicích od 10:00 do 12 hodin pro zvané kolektivy a od 14:00 do 16:00 hod pro volně příchozí. Těšit se můžete na skákací hrad, soutěže a spoustu zábavy. Dopoledne proběhne vernisáž výstavy, kde budou k vidění všechna vámi vytvořená díla. Proběhne vyhodnocení a předání cen autorům nejlepších výtvorů. Práce je potřeba přinést nebo zaslat do 12.4.2019, všechna díla je potřeba označit jménem a věkem autora, případně názvem školy. Na děti čeká spousta zábavy a drobné odměny.

Více informací Vám ráda sdělí Markéta Harlasová: m.harlasova@dumum.cz. Organizuje: DDM Praha 10 - Dům UM Strašnice s podporou MHMP.