Elisabeth Leonskaja klavírní recitál - Praha

FRYDERYK CHOPIN

Dvě polonézy op. 26

Nokturno f moll op. 55 č. 1

ROBERT SCHUMANN

Sonáta fis moll op. 11

FRANZ SCHUBERT

Sonáta G dur D 894

Elisabeth LEONSKAJA | klavír

Dobří klavíristé se vracejí! Právě to by mohl být podtitul cyklu Světová klavírní tvorba v sezóně 2019/2020. V říjnu ji zahájí úžasná dáma, osobitá Elisabeth Leonskaja. Hvězda, která v šedesátých letech uhranula porotce nejprestižnějších klavírních soutěží, včetně Arama Chačaturjana či Arthura Rubinsteina. Právě soutěžní úspěchy ji pak vynesly na světová pódia, kde mohla svou hrou ohromovat nejširší publikum. Daří se jí to už více než padesát let s neutuchajícím nasazením, vždyť stále jezdí po celém světě a na podzim 2019 vydává nové CD. Nezbývá, než poděkovat jí i osudu, že se nadšeně vrací i do naší komorní řady a v únoru 2020 také k orchestru.

konec koncertu ve 21.30 hod.

koncert s přestávkou