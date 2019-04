Od bran Orientu - Praha

CLAUDIO MONTEVERDI

Zápas Tancreda a Clorindy

GIULIO CACCINI

Dalla porta d’Oriente

BARBARA STROZZI

Che si puo fare

TURECKÉ A PERSKÉ MELODIE

Marco BEASLEY | zpěv

CONSTANTINOPLE

Kiya TABASSIAN | umělecký vedoucí, setar, zpěv

Pozdně renesanční skladatel Gulio Caccini složil píseň Dalla porta d’Oriente, kterou bychom mohli přeložit jako Od bran Orientu. Stejným směrem se vydal velmistr hry na perskou loutnu setar, rodák z Teheránu, Kiya Tabassian, to když v roce 1990 odešel z Íránu do Montrealu. Ale samozřejmě člověku domovina chybí, a tak v Kanadě založil soubor Constantinople, který je mostem mezi Západní a Východní tradicí. Spolu se slavným neapolským tenoristou Marcem Beasleym sáhli do rukopisu významné polské osobnosti Wojciecha Bobowského (1610–1675), který po konverzi k islámu přijal jméno Ali Ufki, aby vynesli na světlo písně spojující Evropu s Blízkým východem. Východ se stane ještě bližším také díky jeruzalémskému Zápasu Tancreda a Clorindy Claudia Monteverdiho.

konec koncertu ve 20.50 hod.

koncert bez přestávky