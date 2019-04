L´Arpeggiata - Středomořské inspirace - Praha

HUDBA Z ITÁLIE, ŠPANĚLSKA, ŘECKA, TURECKA A MAKEDONIE

L’ARPEGGIATA

Christina PLUHAR | umělecká vedoucí, theorba

Céline SCHEEN | soprán

Vincenzo CAPEZZUTO | alt

Anna DEGO | tanec

Zahájení letošního cyklu Stará hudba obstará soubor z nejpovolanějších, do České republiky totiž poprvé zavítá legendární L’Arpeggiata se svou uměleckou vedoucí, theorbistkou Christinou Pluhar. L’Arpeggiata je souborem, který svými aktivitami má zásadní vliv na to, kam se celá scéna staré hudby ubírá. Plně to platí i o projektu Mediterraneo, se kterým projeli celý svět a který originálně spojuje hudbu z Itálie, Španělska, Řecka, Turecka a Makedonie. Kromě vlastní virtuozity má rodačka ze Štýrského Hradce Christina Pluhar také velký cit pro výběr svých spolupracovníků, jak dokazuje přítomnost věhlasných pěvců a famózní tanečnice, ale také špičkového hráče na cink Dorona Sherwina, kytaristy Josepa Durana, perkusisty Sergeje Sapryčeva a cembalisty Francesca Turrisiho.

Záštitu nad koncertem převzal J. E. Roland Galharague, velvyslanec Francie v České republice.

konec koncertu ve 21.00 hod.

koncert bez přestávky