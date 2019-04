Orchestr na dotek - Bohuslav Martinů - Praha

BOHOUŠEK MARTINŮ ODEMKNE VÁM KUCHYŇU,

KUCHYŇU HUDEBNÍ, VESELOHRA BUDE V NÍ

Tomáš KYSELKA | Béďa

Anna Jiřina DAŇHELOVÁ | Betty

HUDEBNÍ KLUB FÍK

KONZERVATOŘ TANEČNÍ CENTRUM PRAHA

GYMNÁZIUM A HUDEBNÍ ŠKOLA HL. M. PRAHY

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Jan KUČERA | dirigent

Ahoj všichni, ahoj děti. Už jsou tady Béďa s Betty. On je dlouhý, ona krátká, k hudbě otevřou vám vrátka. Jsou to skřítci neposední, leccos však o hudbě vědí. A s Bohouškem Martinů otevřou slovečkem na jednu stránku kuchyňu. Kuchyňu hudební, kde to jazzem krásně zní. Pokud se chcete dozvědět ještě více o muzice Martinů, vezměte celou rodinu a přijďte za námi. Béďa a Betty vždy s chutí vypráví!

Koncert je vhodný pro rodiny s dětmi od 5 let.