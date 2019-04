AG of DITC + Champion Sound | Next Level Boombox

Next Level, Soul Clap, Full Scale, Dignified Soldiers, Spit… a všechny další klasický bomby bouchnou ve Futuru 17.4. Devadesátky. Zlatá éra. Boom bap. Diggin In The Crates crew, to je oč tu dneska běží. A pokud je tohle území, kde se cítíte doma, pak AG patří mezi vaše rodinné zlato. Andre Tha Giant, jeho parta Showbiz & AG a celá crew D.I.T.C. patří k zásadním pojmům. K pilířům, na kterých NY scéna stála. AG – Malý velký muž Andre Veliký, skromný obr ale navíc na rozdíl od zástupů zapšklejch páprdů tvoří a nakládá na koncertech se ctí dodnes.

V půlce dubna poprvé dorazí i do Prahy, aby se tu předvedl s kapelou Champion Sound za zády.