Mladá žena. Mladý muž. Malé dítě, malý byt a malý nůž. Velké násilí a velká motorka. Psychiatři a recyklované cigarety. Kam se dá doběhnout po drolících se útesech? Kde se hledá kouzelný dědeček? Jak se utíká do pohádky? Flying to the Moon přes divoce dýchající moře.

Dvacetiletá vězenkyně Shirley vypráví příběh svého života od nudného dětství, přes bouřlivý vztah, první dítě a nakonec i o výkonu trestu. Shirley čeká na osvobozující rozsudek, ale ve skutečnosti chce jen jedno: Najít místo, kde bude konečně volná. Monodrama anglické dramatičky Moiry Buffini a spisovatelky Anny Reynolds. V režii Martina Satoranského hraje Marie-Luisa Purkrábková.