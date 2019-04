Projekt čerpá inspiraci ze samých kořenů africké kultury, jejích rituálů, hudby, příběhů, rytmů, barevnosti i všudypřítomné spirituálnosti, která je kombinací původních přírodních náboženství a importovaných světových náboženských systémů. Na pozadí této reality vypráví Charles Nomwendé Tiendrebéogo příběh moderních dějin Afriky, protknuté krveprolitím, genocidou, korupcí a nekončícím krvavým bojem o moc.

Hudba a zvuková kompozice inscenace je dílem Elia Morettiho, který ji vytvořil na základě nahrávek reálných zvuků z každodenní reality města a přírody Burkina Faso.

- - - - - - - - - -

Mea Culpa je autorský projekt Charlese Nomwendé Tiendrebéogo, který pochází z Burkina Faso. Byl studen tem Fyzického divadla na Accademia Teatro Dimitri pod vedením Pavla Štourače, uměleckého vedoucího Divadla Continuo. Projekt vychází z dlouhodobého zájmu Charlese Nomwendé Tiendrebéogo o propojení tradice africké masky se současným fyzickým divadlem a moderním tancem.

PŘÍBĚH

Když ještě žili na této zemi, byli tito duchové velmi vlivní lidé a jejich životy byly vedeny nadměrnými ambicemi. Jaká by to ale byla spravedlnost a jak by si nyní měli zasloužit věčný odpočinek, kdyby vše, co se stalo, za co nesou odpovědnost a co stále poškozuje živé lidi na zemi, mělo upadnout v zapomnění? Od rozhodnutí k akci, od přítomnosti k minulosti, od života k smrti - v jakém rytmu bude tančit naše duše? Během jedné noci je opatrovník hřbitova donucen zapůjčit své tělo těmto neviditelným bytostem, které musí zvrátit svůj osud věčného zatracení a pokusit se dosáhnout vykoupení.